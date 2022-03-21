Об этом Дмитрий Живицкий рассказал в эфире канала "Рада". Он отметил, что больше всего пострадало село Новоселица, передает 24 канал.
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Направление ветра спасло много людей
Глава Сумской ОВА подчеркнул, что направление ветра было от города Сумы. А наибольшее поражение было в селе Новоселица Верхнесыворотской территориальной общины. Он добавил, что завод "Сумыхимпром" так расположен, что "роза ветров" на 90% идет от областного центра.
Если бы направление ветра было в сторону областного центра, то последствия для людей, для мирного населения были бы гораздо хуже. Могло бы быть поражение большого количества людей,
– подчеркнул он.
Отметим, что по состоянию на 07:49 спасателям удалось ликвидировать утечку аммиака на предприятии.
Дмитрий Живицкий добавил, что аммиак обладает свойством подниматься вверх. Под давлением он превращается в газ, а затем газовоздушная смесь ветром разносится вокруг.
Также глава Сумской ОВА отметил, что в настоящее время завод не работает. Он только вырабатывает тот аммиак, который остался до начала российской агрессии.
Следует понимать также, что вокруг завода в течение последней недели велись обстрелы. Оккупанты наносили удары как артиллерийскими снарядами, так и "Градами".
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