Про це Дмитро Живицький розповів в ефірі каналу "Рада". Він зазначив, що найбільше постраждало село Новоселиця, передає 24 канал.

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Напрямок вітру врятував багатьох людей

Глава Сумської ОВА підкреслив, що напрямок вітру був від міста Суми. А найбільше ураження було у селі Новоселиця Верхньосироватської територіальної громади. Він додав, що завод "Сумихімпром" так розташований, що "роза вітрів" на 90% іде від обласного центру.

Якби напрямок вітру був у бік обласного центру, то наслідки для людей, для мирного населення були б значно гіршими. Могло б бути ураження великої кількості людей,

– наголосив він.

Зазначимо, що станом на 07:49 рятувальникам вдалося ліквідувати витік аміаку на підприємстві.

Дмитро Живицький додав, що аміак має властивість підійматися вгору. Під тиском він перетворюється на газ, а вже потім газоповітряна суміш вітром розноситься навколо.

Також очільник Сумської ОВА відзначив, що наразі завод не працює. Він лише випрацьовує той аміак, який залишився до початку російської агресії.

Варто розуміти також, що довкола заводу протягом останнього тижня велися обстріли. Окупанти завдавали ударів як артилерійськими снарядами, так і "Градами".

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