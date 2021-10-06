Об этом народный депутат сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
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"Хорошо отношусь к подаркам"
Действительно, это (отставка – 24 канал) будет происходить накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно к дешевым,
– сказал спикер.
"Если мы говорим о подарках на день рождения, смотрите, я абсолютно нормально к этому отношусь, могли бы и 8 октября проголосовать, тоже было бы неплохо", – добавил Дмитрий Разумков.
Отставка Разумкова: что известно
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 30 сентября сообщил, что фракция "Слуги народа" инициировала его отставку.
- Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для отзыва спикера.
- Собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв Дмитрия Разумкова с должности 4 октября. В тот же день и запустили процедуру.
- Сам Разумков заявил, что это невозможно сделать в течение 4–8 октября. Мол, должна состояться проверка подписей, а регламент уже согласован.