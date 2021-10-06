Об этом народный депутат сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Хорошо отношусь к подаркам"

Действительно, это (отставка – 24 канал) будет происходить накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно к дешевым,

– сказал спикер.

"Если мы говорим о подарках на день рождения, смотрите, я абсолютно нормально к этому отношусь, могли бы и 8 октября проголосовать, тоже было бы неплохо", – добавил Дмитрий Разумков.

Обратите внимание! Во вторник, 5 октября, Верховная Рада 240 голосами отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний на 2 дня.

Отставка Разумкова: что известно