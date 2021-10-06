Про це народний депутат повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Гарно ставлюся до подарунків"

Дійсно, це (відставка – 24 канал) буде відбуватися напередодні мого дня народження. Я гарно ставлюся до подарунків, особливо до дешевих,

– сказав спікер.

"Якщо ми говоримо про подарунки на день народження, дивіться, я абсолютно нормально до цього ставлюся, могли б і 8 жовтня проголосувати, теж було б непогано", – додав Дмитро Разумков.

Зверніть увагу! У вівторок, 5 жовтня, Верховна Рада 240 голосами відсторонила спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань на 2 дні.

Відставка Разумкова: що відомо