Про це народний депутат повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
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"Гарно ставлюся до подарунків"
Дійсно, це (відставка – 24 канал) буде відбуватися напередодні мого дня народження. Я гарно ставлюся до подарунків, особливо до дешевих,
– сказав спікер.
"Якщо ми говоримо про подарунки на день народження, дивіться, я абсолютно нормально до цього ставлюся, могли б і 8 жовтня проголосувати, теж було б непогано", – додав Дмитро Разумков.
Відставка Разумкова: що відомо
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 30 вересня повідомив, що фракція "Слуги народу" ініціювала його відставку.
- Давид Арахамія доручив видати підписні листи для відкликання спікера.
- Зібрали необхідну кількість голосів, щоб почати відкликання Дмитра Разумкова з посади 4 жовтня. Того ж дня й запустили процедуру.
- Сам Разумков заявив, що це неможливо зробити протягом 4 – 8 жовтня. Мовляв, має відбутися перевірка підписів, а регламент вже погоджений.