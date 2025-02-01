В Берлине умер бывший президент Германии Хорст Келер

1 февраля стало известно, что на 82-м году жизни скончался девятый послевоенный президент Германии Хорст Келер. За время своей карьеры он получил прославление и симпатию среди граждан.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle. Хорст Келер возглавлял Германию с 2004 по 2010 год.

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В Германии от болезни умер Хорст Келер

В заявлении офиса президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера сообщили, что бывший глава государства Хорст Келер умер в кругу семьи в Берлине. Он боролся с болезнью, которая утром 1 февраля унесла его жизнь.

Келеру был 81 год. Он запомнился в Германии, как глубокий и вдумчивый человек. За свою жизнь Хорст Келер достиг больших успехов и делал все возможное для развития своей страны.

Мы потеряли высокоуважаемого и чрезвычайно популярного человека, который достиг больших успехов – для нашей страны и мира,

– написал Штайнмайер в письме соболезнования.

В 2004 году Хорст Келер был почти не известен широкой общественности, но благодаря своей политике смог стать одним из самых признанных президентов Германии.

Всему что он говорил и делал, обычно предшествовали долгие и глубокие размышления и дискуссии,

– добавил нынешний президент Германии.

Что известно о Хорсте Келере

Хорст Келер был успешным финансистом и занимал должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Он стремился сделать работу фонда более прозрачной и приспособленной к предотвращению кризисных явлений. Келеру удалось организовать сотрудничество МВФ со Всемирным банком и инициировал в фонде много реформ.

Позже он вернулся в политику и стал федеральным президентом Германии. Во время каденции он пытался решать проблемы занятости населения, сохранения и создания новых рабочих мест, улучшения системы образования и искал новые подходы к демографическим изменениям в стране.

Также Келер был соратником с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. В свое время она активно лоббировала его на пост президента.

Хотя Хорст Келер и был популярным чиновником, но он столкнулся с критикой после его противоречивых комментариев во время поездки в Афганистан. Из-за этого Келер ушел в отставку 31 мая 2010 года.

После президентства Хорст Келер работал над государственными делами дальше, занимая должности в области иностранных дел, проектов по развитию в Африке и изменения климата.