Гробницы, деньги и амфоры: в Хорватии откопали древний некрополь – фото

Археологи провели раскопки на острове Хвар, что в Хорватии. Город является популярным среди туристов курортом, однако история этой местности до сих пор не исследована.

Результаты раскопок в Хорватии

Во дворце XVII века на идиллическом хорватском острове Хвар обнаружили старинный некрополь. Он датируется IV и V веками нашей эры. Этот некрополь в Хваре называют "самым важным за всю историю", за тысячи лет проживания на острове.

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Археологи Кантаросу потратили 2 месяца на раскопки района, готовясь к созданию новой островной библиотеки. Они нашли старинный некрополь под палисадником Дворца Радошевичей.

Остров Хвар расположен в Адриатическом море, известный курорт для летнего отдыха. Однако это часть длительной истории, которая постоянно заселялась со времен раннего неолита.

По мнению археологов, открытие некрополя является "самым важным и богатым местом, когда-либо обнаруженным в Хваре". Группа обнаружила валы V века с городскими воротами и каменную стену, датируемый II веком нашей эры.



Результаты раскопок обнародовали в июне 2021 года / Фото Kantharoshvar

Ахреологи нашли гробницы

Команда экскаваторов нашла доказательства разных типов погребений на некрополе Хвар, от простых каменных могил и ящиков до изысканно построенных конструкций с черепичными крышами. В одной гробнице исследователи обнаружили 12 скелетов.



Находку обнаружила группа из 5 археологов / Фото Kantharoshvar

Это позволит исследователям лучше проиллюстрировать карту древних торговых связей хорватского острова с близлежащими островами и отдаленными грузоотправителями.



Археологи нашли немало скелетов / Фото Kantharoshvar

Кроме того, именно это захоронение было полностью обмуровано каменной кладкой, что свидетельствует о том, что его покровители были состоятельными или изобретательными. Останки были захоронены и запечатаны в больших амфорах, что свидетельствует о соблюдении ритуалов и обрядов погребения.

До сих пор такие обряды оставались тайной. Теперь ученые планируют провести радиоуглеродные датировки на различных слоях останков.

Ученые нашли также глиняную посуду, которая откроет "новые представления о производстве керамики". Археологи считают, что они немало узнали о 2 конкретных аспектах богатой, но относительно неизвестной истории острова.