Результати розкопок у Хорватії 

У палаці XVII століття на ідилічному хорватському острові Хвар виявили старовинний некрополь. Він датується IV і V століттями нашої ери. Цей некрополь у Хварі називають "найважливішим за всю історію", за тисячі років проживання на острові.

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Археологи Кантаросу витратили 2 місяці на розкопки району, готуючись до створення нової острівної бібліотеки. Вони знайшли старовинний некрополь під палісадником Палацу Радошевичів. 

На думку археологів, відкриття некрополя є "найважливішим і найбагатшим місцем, коли-небудь виявленим у Хварі". Група виявила вали V століття з міською брамою і кам'яну стіну, що датується II століттям нашої ери.

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Результати розкопок оприлюднили у червні 2021 року / Фото Kantharoshvar

Ахреологи знайшли гробниці

Команда екскаваторів знайшла докази різних типів поховань на некрополі Хвар, від простих кам'яних могил до скриньок до вишукано побудованих конструкцій з черепичними дахами. В одній гробниці дослідники виявили 12 скелетів.

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Знахідку виявила група з 5 археологів / Фото Kantharoshvar

Це дозволить дослідникам краще проілюструвати карту давніх торгових зв'язків хорватського острова з прилеглими островами та віддаленими вантажовідправниками.

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Археологи знайшли чимало скелетів / Фото Kantharoshvar

Крім того, саме це поховання було повністю обмуроване кам'яною кладкою, що свідчить про те, що його покровителі були заможними або винахідливими. Останки були захоронені та запечатані у великих амфорах, що свідчить про дотримання ритуалів та обрядів поховання. 

Науковці знайшли також глиняний посуд, що відкриє "нові уявлення про виробництво кераміки". Археологи вважають, що вони чимало дізналися про 2 конкретні аспекти багатої, але відносно невідомої історії острова.