Водночас невдовзі очікується запуск аудіогідів в Австрії та Узбекистані. В Туреччині відповідний запуск відбувся у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

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"Символічно, що літній запуск аудіогідів відкрила Туреччина. Країна, яку українці обрали як один з найпопулярніших напрямків для відпочинку. У межах нашого проєкту маємо вже 20 україномовних аудіогідів, з яких сім – у Туреччині. Це чудово", – зазначила Олена Зеленська.

Окрім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернув увагу на важливості україномовних аудіогідів для туристів в Анталії.

"Спільними зусиллями першої леді та українських дипломатів популяризуємо українську мову у світі та робимо світову культуру доступнішою для українців", – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Що відомо про музеї, де відбувся запуск аудіогідів

Археологічний музей в Анталії відкрили ще в 1922 році. Водночас він є другим за величиною музеєм Туреччини, має:

відкриту галерею;

13 виставкових залів, у яких є приблизно 5 тисяч художніх творів;

15 тисяч артефактів, що охоплюють період від доісторичної доби до Османської держави.

Музей Святого Миколая розташований у місті Демре, у V столітті нашої ери воно було другим релігійним центром провінції Анатолії. Місто здобуло славу за межами регіону й стало важливим центром християнства завдяки єпископу Миколаю.