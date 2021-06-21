Про це міністр закордонних справ повідомив 21 червня під час спілкування з журналістами за результатами дипломатичного форуму в Анталії.

Читайте також Україна й Туреччина домовилися відновити дружні візити кораблів

Ми за один крок від укладання Угоди про вільну торгівлю. Але відверто кажучи, це той крок, який для обох країн найважче зробити. Ми повинні узгодити по торгових позиціях, що дуже чутливо для економік обох країн. Ми можемо досягти згоди лише шляхом компромісу, на який підуть обидві сторони, роблячи поступки,

– сказав глава МЗС.

Результат компенсує всі поступки

Дмитро Кулеба зазначив, що українська делегація готова прибути в Анкару для продовження перемовин та фіналізації Угоди. На його думку, результат, отриманий від підписання, компенсує всі зроблені поступки.

Ми абсолютно налаштовані на укладання цієї угоди на політичному рівні. Ми повинні дотримуватися балансу інтересів. Для досягнення цього експерти з обох країн повинні сісти та досягти згоди. Політична воля є з боку обох країн, на рівні наших президентів. Питання лиш у цьому непростому, але неминучому кроці,

– додав міністр.