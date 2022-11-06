В результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме погиб российский наемник Александр Редников. Это подтвердили и сами россияне.

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Что известно о погибшем в Костроме наемнике

Россиянин Редников воевал на Донбассе еще с 2015 года. Его "боевой товарищ" в соцсетях рассказал, что оккупант получил ранения, поэтому проходил лечение в Костроме. Ночью 5 ноября Редников якобы проезжал мимо "Полигона" и увидел пожар. Так что погиб, вроде бы когда помогал спасать людей.

На смерть российского наемника отреагировал вынужденный переселенец из Донецка, журналист и блогер Денис Казанский.

Тот случай, когда хотел дойти до Киева и воевать с бандеровцами, но тебя сжег в Костроме бух русский солдат,

– отметил Казанский.



Российский наемник погиб во время пожара в Костроме / Скриншот с телеграммы Дениса Казанского

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Что известно о пожаре в Костроме

Пожар в кафе "Полигон" в российском городе Кострома вспыхнул около 2:37 ночи 5 ноября.

Огонь охватил 3,5 тысяч квадратных метров. Из кафе эвакуировали 250 человек. Еще 15 человек вывели из соседнего дома.

Локализовать пожар смогли только через два часа. Тушение осложнялось тем, что была угроза обрушения кровли. Ранг пожара повысили до третьего.

Местные телеграмм-каналы сообщили, что один из посетителей запустил ракетницу в "Полигоне" после конфликта. Впрочем, по другой версии, подозреваемый несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы.

По подозрению в поджоге задержан российский военный. Кстати, он только недавно вернулся с войны против Украины.

По неподтвержденной информации, речь идет о 23-летнем военнослужащем Станиславе Ионкине.

В соцсетях обнародовали видео первых минут пожара в Костроме. На обнародованных кадрах слышны сильные крики, паника и видна давка людей. Большинство посетителей находились в состоянии алкогольного опьянения и мешали спасателям.

В результате пожара в Костроме погибли по меньшей мере 15 человек. Кстати, ранее разСМИ сообщили, что в травмпункт обратились около 60 человек.

Кстати, "Полигон" принадлежит местному депутату областной думы от "Единой России" Ихтияру Мирзоеву.

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