Трое суток бродил в горах без еды и воды: в Закарпатье от переохлаждения умер уклонист

На Раховщине пограничники обнаружили обессиленного мужчину, который едва мог разговаривать и передвигаться. Впоследствии оказалось, что тот пытался незаконно попасть в Румынию, однако заблудился.

Беглеца от мобилизации госпитализировали с переохлаждением и обморожением нижних конечностей. Врачи боролись за его жизнь, однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

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Хотел добраться Румынии

Уклонистом оказался 46-летний житель Днепропетровщины. При себе он имел паспорт гражданина Украины, а также вид на жительство и получение денежных выплат в Румынии. Мужчина планировал через горы пересечь государственную границу. В незаконное путешествие он не взял с собой ни соответствующего снаряжения, ни одежды, ни запасов еды и воды.

Врачи диагностировали у мужчины почечную недостаточность / Фото ГПСУ

На Буковине разоблачили банду, которая организовывала пересечение уклонистами границы

С начала полномасштабного вторжения погибли 24 мужчин, которые пытались незаконно покинуть Украину. 19 – утонули в реке Тиса, еще 5 погибли при попытке пересечения горного участка границы.

44-летний житель Буковины создал группировку, которая "помогала" мужчинам призывного возраста попадать в соседние страны, минуя контрольные пункты пропуска. К незаконной деятельности он привлек еще 4 своих знакомых, имеющих криминальное прошлое. Злоумышленники убеждали военнообязанных, что выведут их из Украины "надежными лесными тропами". Кроме того, нарушители уверяли, что если уклониста поймают, они помогут ему избежать наказания. Ежемесячно участники банды получали более 100 тысяч долларов прибыли.