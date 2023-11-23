Втікача від мобілізації госпіталізували з переохолодженням та обмороженням нижніх кінцівок. Лікарі боролися за його життя, однак, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

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Хотів дістатися Румунії

Ухилянтом виявився 46-річний житель Дніпропетровщини. При собі він мав паспорт громадянина України, а також посвідку на проживання та отримання грошових виплат у Румунії. Чоловік планував через гори перетнути державний кордон. У незаконну мандрівку він не взяв із собою ні відповідного спорядження, ні одягу, ані запасів їжі і води.

Лікарі діагностували у чоловіка ниркову недостатність / Фото ДПСУ

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення загинули 24 чоловіки, які намагалися незаконно залишити Україну. 19 – потонули у річці Тиса, ще 5 загинули під час спроби перетинання гірської ділянки кордону.

На Буковині викрили банду, яка організовувала перетин ухилянтами кордону

44-річний житель Буковини створив угруповання, яке "допомагало" чоловікам призовного віку потрапляти до сусідніх країн, минуючи контрольні пункти пропуску. До незаконної діяльності він залучив ще 4 своїх знайомих, які мають кримінальне минуле. Зловмисники переконували військовозобов'язаних, що виведуть їх з України "надійними лісовими стежками". Крім того, порушники запевняли, що якщо ухилянта спіймають, вони допоможуть йому уникнути покарання. Щомісяця учасники банди отримували понад 100 тисяч доларів прибутку.