Хотел на перекур: на Херсонщине мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе

В городе Берислав Херсонской области между пассажирами рейсового автобуса случился конфликт. Во время словесной перепалки один мужчина заявил, что взорвет гранату.

Гранаты у мужчины не было

Инцидент произошел 25 августа около 15:00. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter направлялся из курортного поселка Лазурное в город Каменское Днепропетровской области.

Интересно В США на борту самолета вспыхнул телефон пассажира

Правоохранителям позвонил водитель. Он заявил, что в салоне находится агрессивный мужчина, который угрожает взорвать гранату, хотя ни одного подозрительного предмета в руках нет. Всего в автобусе было 26 человек. Водитель сказал полицейским, что через 5 минут будет на автостанции в Бериславе.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При поверхностной проверке и осмотре вещей мужчины никаких подозрительных предметов полицейские не обнаружили,

– рассказали правоохранители.

Пассажир хотел покурить

Правонарушителем оказался пьяный 51-летний житель Днепропетровской области, который направлялся с отдыха домой. Пассажир объяснил, что начал угрожать гранатой, потому что водитель не хотел остановиться, чтобы он покурил.

Полицейские составили на мужчину 2 административных протокола:

из-за мелкого хулиганства;

появления в общественном месте в пьяном виде.