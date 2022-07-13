Хотел воевать против россии: белорусский пограничник под обстрелами пересек границу на Волыни

белорусский пограничник незаконно, под обстрелами пересек границу со стороны Волыни – его задержали. Оказалось, что мужчина нарушил границу, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против российских оккупантов.

белорусский пограничник хотел присоединиться к ВСУ

Пограничный наряд одного из подразделений на Волыни задержал мужчину без документов. Проводится проверка, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

Детали В Украине задержали белорусского пограничника, незаконно пересекшего рубеж

Задержанный сообщил, что является белорусским пограничником из Брестской пограничной группы, но сбежал, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против россии,

– говорится в сообщении ГПС.

По словам мужчины, вместе с ним отправились и его единомышленники, но в дороге к границе их обнаружили и со стрельбой преследовали, поэтому пересечь государственную границу смог только он один.

Проверка продолжается

Проводится проверка озвученной задержанным информации, после чего будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Главное о задержании беглого пограничника

Инцидент произошел 29 июня, но об этом стало известно после публикации решения суда.

Офицер материального обеспечения Брестской пограничной группы пересек границу вне пункта пропуска в Волынской области в направлении Дубок (Беларусь) – Хрипск (Украина).

Патруль украинских пограничников задержал его и составил акт о нарушении по части 1 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд назначил белорусскому пограничнику двое суток ареста с 29 июня. Он также должен был оплатить судебный сбор в размере 496 гривен. Вероятно, нарушителя уже отпустили, и он вернулся в беларусь. С какой целью он пересекал границу – пока неизвестно.

В то же время в Госпогранкомитете беларуси утверждают, что инцидентов с участием пограничников не было, якобы ни один белорусский пограничник не пересек границу с Украиной.

К слову, недавно произошел похожий случай. Белорусский военный сбежал из части и отправился к литовской границе.

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