Предприниматель планировал открыть собственный магазин. Начальник отдела ГСЧС обещал не создавать ему проблем со специальными проверками. Эту "услугу" он оценил в тысячу долларов.

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Мужчина понял, что за ним следят правоохранители

29 сентября мужчина принес взятку и даже передал его ГСЧС-нику. Однако чиновник понял, что за процессом следят правоохранители и решил быстренько избавиться от доказательств.

Взяточник выбросил деньги в окно туалета

Взяточник побежал в туалет и выбросил доллары в окно, еще и успел помыть руки – чтобы на них не было следов. Однако, несмотря на скорость реакции, руководителю отдела не повезло: все деньги изъяли, а любителя быстро и легко заработать задержали.

Задержанному готовят подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. За взяточничество он может оказаться за решеткой на 10 лет – еще и с конфискацией имущества.