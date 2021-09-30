Підприємець планував відкрити власний магазин. Начальник відділу ДСНС обіцяв не створювати йому проблем зі спеціальними перевірками. Цю "послугу" він оцінив у тисячу доларів.

До теми Поліцейські лідирують: посадовці яких відомств найчастіше брали хабарі у 2021 році

Чоловік зрозумів, що за ним стежать правоохоронці

29 вересня чоловік приніс хабар та навіть передав його ДСНС-нику. Проте посадовець зрозумів, що за процесом стежать правоохоронці і вирішив швиденько позбутись доказів.

Хабарник викинув гроші у вікно туалету

Хабарник побіг у туалет та викинув долари у вікно, ще й встиг помити руки – аби на них не було слідів. Проте, незважаючи на швидкість реакції, керівнику відділу не пощастило: усі гроші вилучили, а любителя швидко і легко заробити затримали.

Наразі затриманому готують підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. За хабарництво він може опинитись за ґратами на 10 років – ще й з конфіскацією майна.

Гроші, які посадовець викинув, позбирали / Фото ДБР

Коротко про скандали з хабарями в Україні: