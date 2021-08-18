Хотела в тюрьму: в Мелитополе женщина замучила вызовами полицию
Источник:Национальная полиция
Женщина в Мелитополе 17 августа вызвала полицию и сообщила, что убила знакомого. Полиция приехала на вызов, и ничего незаконного не обнаружила.
Тогда женщина заявила, что хочет попасть в тюрьму. Полиция выписала женщине штраф за заведомо ложный вызов.
К теме "Пришлите 2 высоких Полин": муж вызвал полицию из-за отказа жены заниматься сексом
Полиция выписала штраф женщине, которая уже второй раз за месяц вызывает полицию
17 августа ориентировочно в 8 часов в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что в квартире убила знакомого мужчину,
– рассказали полицейские.
Сотрудники группы реагирования патрульной полиции выехали на адрес женщины, чтобы проверить информацию. Они встретили ее у подъезда одной из многоэтажек по улице Гетманской в Мелитополе.
Тогда женщина 1973 года рождения рассказала, что:
- никого она не убивала;
- сделала ложный вызов полиции из-за того, что "недовольна собственной жизнью и хочет попасть в места лишения свободы".
Полиция провела с женщиной беседу и выписала постановление по факту заведомо ложного вызова спецслужб. В качестве наказания ей дали 850 гривен штрафа.Обратите внимание! В полиции рассказали, что это уже второе постановление с начала месяца. Ведь женщина уже вызывала полицию безосновательно 8 августа.
Именно поэтому женщина должна оплатить 1700 гривен штрафа.
Последние курьезные инциденты
- 14 августа в центре Львова блогер из тиктока снял провокационное видео. Он оделся священником. Но на видео обратил внимание директор департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета Евгений Бойко. Он отметил, что такие кадры имеют признаки разжигания вражды и заверил, что обратится в полицию.
- На Тернопольщине мужчина жег мусор вблизи лесопосадки. Из-за ветра огонь перекинулся на деревья, возник пожар в лесу. Именно поэтому теперь поджигатель должен заплатить 175 тысяч гривен возмещения.
- 25 июля на Волыни, случился скандал между местными жителями и полицией. Жители села Заполье обвинили полицейских в том, что они были за рулем не пристегнуты ремнем безопасности. Они выгнали их из села.