Хотела в тюрьму: в Мелитополе женщина замучила вызовами полицию

Женщина в Мелитополе 17 августа вызвала полицию и сообщила, что убила знакомого. Полиция приехала на вызов, и ничего незаконного не обнаружила.

Тогда женщина заявила, что хочет попасть в тюрьму. Полиция выписала женщине штраф за заведомо ложный вызов.

К теме "Пришлите 2 высоких Полин": муж вызвал полицию из-за отказа жены заниматься сексом

Полиция выписала штраф женщине, которая уже второй раз за месяц вызывает полицию

17 августа ориентировочно в 8 часов в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что в квартире убила знакомого мужчину,

– рассказали полицейские.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции выехали на адрес женщины, чтобы проверить информацию. Они встретили ее у подъезда одной из многоэтажек по улице Гетманской в Мелитополе.

Тогда женщина 1973 года рождения рассказала, что:

никого она не убивала;

сделала ложный вызов полиции из-за того, что "недовольна собственной жизнью и хочет попасть в места лишения свободы".

Полиция провела с женщиной беседу и выписала постановление по факту заведомо ложного вызова спецслужб. В качестве наказания ей дали 850 гривен штрафа.

В полиции рассказали, что это уже второе постановление с начала месяца. Ведь женщина уже вызывала полицию безосновательно 8 августа.

Именно поэтому женщина должна оплатить 1700 гривен штрафа.

Последние курьезные инциденты