Тоді жінка заявила, що хоче потрапити у в'язницю. Поліція виписала жінці штраф за свідомо неправдивий виклик.
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Поліція виписала штраф жінці, яка вже вдруге за місяць викликає поліцію
17 серпня орієнтовно о 8 годині у поліцію зателефонувала жінка, яка повідомила, що в квартирі вбила знайомого чоловіка,
– розповіли поліцейські.
Співробітники групи реагування патрульної поліції виїхали на адресу жінки, щоб перевірити інформацію. Вони зустріли її біля під'їзду одної з багатоповерхівок по вулиці Гетьманській у Мелітополі.
Тоді жінка 1973 року народження розповіла, що:
- нікого вона не вбивала;
- зробила хибний виклик поліції через те, що "невдоволена власним життям і хоче потрапити до місць позбавлення волі".
Поліція провела з жінкою бесіду та виписала поставу за фактом свідомо неправдивого виклику спецслужб. Як покарання їй дали 850 гривень штрафу.
Саме тому жінка має сплатити 1700 гривень штрафу.
Останні курйозні інциденти
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