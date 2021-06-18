Хотели, чтобы я выбежал, – Вирастюк о драке Тищенко и Кивы

Илья Кива и Николай Тищенко устроили драку на заседании Верховной Рады. Василий Вирастюк рассказал, что во время столкновения некоторые депутаты хотели, чтобы он вмешался в ситуацию.
Об этом спортсмен и народный депутат рассказал в программе "Перекрестный допрос". Он отметил, что не считает, что в схватке победил Илья Кива.
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"Как по мне, я в детстве занимался борьбой, насколько я знаю, господин Тищенко занимался то ли самбо, то ли дзюдо, поэтому он красиво "прошел в пояс" господину Киве и сумел вытолкать его", – сказал Василий Вирастюк.
Кто ожидал вмешательства Вирастюка в драку
Нардеп рассказал, что во время схватки его возле трибуны не было, он уже находился в так называемом коридоре между креслами.
"Мои коллеги из фракции и из нашей группы меня сдержали и просто попросили туда не вмешиваться, не бежать, хотя первое желание такое было. Если вы смотрели телеэфир или, возможно, в записи могли увидеть, что депутаты из фракции "За майбутнє" начали скандировать "Вирастюк", то есть хотели на самом деле, чтобы я выбежал туда", – сказал Вирастюк.
Он добавил, что депутаты хотели, чтобы он подтвердил то реноме, на которое все надеялись, что спортсмены – это люди, которые не могут сдерживать своих эмоций. Однако получилось все наоборот, сказал нардеп.
В то же время Василий Вирастюк рассказал, что положительно оценил извинения Николая Потураева и считает, что нельзя допускать соответствующие высказывания с любой стороны, с трибуны Верховной Рады в частности.
Интервью с Василием Вирастюком: смотрите видео 24 канала
Тищенко и Кива устроили драку в Раде: коротко
- 17 июня в Верховной Раде произошла стычка – нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что "эпоха бедности закончится, когда восставший народ расстреляет фракцию ОПЗЖ".
- Депутаты от ОПЗЖ устроили потасовку возле трибуны. Вскоре между Ильей Кивой и Николаем Тищенко произошла драка.
- Впоследствии Никита Потураев прокомментировал свои слова относительно свежей драки и извинился.