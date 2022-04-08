Хотели иметь больше заложников и остановить эвакуацию, – Ягун об обстреле вокзала Краматорска

Вражеские силы совершили ракетный обстрел вокзала в Краматорске. Накануне пропагандисты якобы предупредили людей во вражеских СМИ, чтобы они не эвакуировались 8 апреля железнодорожным транспортом.

Это было сделано показательно, чтобы прекратить поток выезжающего из Донбасса населения. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

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По мнению военного эксперта, вероятно, обстрелом вокзала в Краматорске россияне хотели достичь остановки эвакуации из Донбасса, чтобы украинцы фактически попали в плен.

Он подчеркнул, что россиянам гораздо легче воевать с гражданским населением. В то же время, Вооруженным Силам Украины было бы трудно сдерживать врага, если бы они "прикрывались" украинскими гражданскими.

Россияне хотели иметь больше заложников,

– подчеркнул Ягун.

Военный эксперт напомнил, что эвакуацию проводят для того, чтобы нашим военным было легче давать отпор захватчикам. Заметим, что после обстрела вокзала в Краматорске объявили экстренную эвакуацию автотранспортом.

Виктор Ягун об обстреле Краматорска: смотрите видео