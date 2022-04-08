Це було зроблено показово, щоб припинити потік населення, яке виїжджає з Донбасу. Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Важливо Плани евакуації з Краматорська змінюються, – мер Гончаренко про обстріл вокзалу

На думку військового експерта, ймовірно, обстрілом вокзалу у Краматорську росіяни хотіли досягнути зупинення евакуації з Донбасу, аби українці фактично потрапили у їхній полон.

Він наголосив, що росіянам набагато легше воювати з цивільним населенням. Водночас Збройним Силам України було б важко стримувати ворога, якби вони "прикривались" українськими цивільними.

Росіяни хотіли мати більше заручників,

– підкреслив Ягун.

Військовий експерт нагадав, що евакуацію здійснюють для того, аби нашим військовим було легше давати відсіч загарбникам. Зауважимо, що після обстрілу вокзалу, у Краматорську оголосили екстрену евакуацію автотранспортом.

Віктор Ягун про обстріл Краматорська: дивіться відео