Після моторошного обстрілу, плани щодо евакуації з Краматорська мусять змінити. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів міський голова Олександр Гончаренко.

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За його словами, Краматорськ вже три тижні є хабом для усього Донбасу. Укрзалізниця щодня надавала 6 – 7 потягів, якими евакуйовували людей з міста.

Плани евакуації з Краматорська змінюються. Будемо продовжувати евакуацію автобусами, автомобілями, які є в місті,

– заявив Гончаренко.

Він додав, що людей будуть також перевозити в напрямку Дніпра та інших міст, звідки вже відбуватиметься евакуація залізницею.

Також, як зазначив мер Гончаренко, Краматорськ наразі готується до нового ймовірного наступу окупантів.

Зауважимо! Після обстрілу вокзалу, у Краматорську оголосили екстрену евакуацію автотранспортом.

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