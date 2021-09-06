Хотели сделать селфи: в Индии камнепад чуть не завалил людей – впечатляющее видео
6 сентября 2021 , 14:45Читати новину українською
Источник:The Independent
Возле города Шимла, что является столицей индийского штата Гимачал – Прадеш случился масштабный обвал камней. Люди, которые фотографировались рядом, начали быстро бежать.
К счастью, по предварительной информации, никто не пострадал. Государственная служба по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказала, что инцидент произошел ориентировочно в 9 утра 6 сентября.
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В Индии произошел масштабный обвал грунта
Огромный оползень покрыл дорогу. Люди бежали от места обвала,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что пострадавших от инцидента пока нет. Однако национальную трассу Шимла – Киннаур закрыли после оползня.
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Масштабные оползни в Индии: что известно
- 31 августа в индийской деревне Джумма произошел оползень из-за сильных ливней. В результате погибло 5 человек.
- В районе Гимачал – Прадеша за последние несколько месяцев было несколько оползней. Их вызвали сильные осадки в Шимле.
- 22 августа еще один сдвиг в Шимле привел к перекрытию дороги.
- 11 августа в районе Киннаур в штате Гимачал – Прадеша произошел оползень. Под завалами оказалось 40 человек. Известно о 5 погибших.