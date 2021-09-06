Хотели сделать селфи: в Индии камнепад чуть не завалил людей – впечатляющее видео

Возле города Шимла, что является столицей индийского штата Гимачал – Прадеш случился масштабный обвал камней. Люди, которые фотографировались рядом, начали быстро бежать.

К счастью, по предварительной информации, никто не пострадал. Государственная служба по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказала, что инцидент произошел ориентировочно в 9 утра 6 сентября.

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Огромный оползень покрыл дорогу. Люди бежали от места обвала,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что пострадавших от инцидента пока нет. Однако национальную трассу Шимла – Киннаур закрыли после оползня.

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