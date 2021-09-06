На щастя, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Державна служба з ліквідації наслідків стихійних лих розповіла, що інцидент трапився орієнтовно о 9 ранку 6 вересня.

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Величезний зсув покрив дорогу. Люди втікали від місця обвалу,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що постраждалих від інциденту наразі немає. Однак національну трасу Шімла – Кіннаур закрили після зсуву.

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