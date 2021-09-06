На щастя, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Державна служба з ліквідації наслідків стихійних лих розповіла, що інцидент трапився орієнтовно о 9 ранку 6 вересня.
До теми Сильні зливи в Індії спричинили зсув ґрунту: є загиблі
У Індії трапився масштабний обвал ґрунту
Величезний зсув покрив дорогу. Люди втікали від місця обвалу,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що постраждалих від інциденту наразі немає. Однак національну трасу Шімла – Кіннаур закрили після зсуву.
У Індії трапився масштабний зсув ґрунту та каміння: дивіться відео
Масштабні зсуви в Індії: що відомо
- 31 серпня у індійському селі Джумма стався зсув ґрунту через сильні зливи. У результаті загинуло 5 людей.
- У районі Гімачал – Прадешу за останні кілька місяців було кілька зсувів. Їх спричинили сильні опади у Шімлі.
- 22 серпня ще один зсув у Шімлі призвів до перекриття дороги.
- 11 серпня у районі Кіннаур у штаті Гімачал – Прадеші стався зсув ґрунту. Під завалами опинилось 40 людей. Відомо про 5 загиблих.