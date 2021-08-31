Стихійне лихо охопило село Джумма. Суддя округу Піторарага Ашіш Чаухан виїхав на місце події, щоб з'ясувати, як відбувається операція з порятунку.

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Є жертви

Загинуло 5 людей. Проте кількість жертв може зростати, адже село розташоване на вершині пагорба.

Влада намагається оцінити масштаби збитків від злив. Чиновників просять перемістити постраждалих у безпечні місця та забезпечити їм харчування й ліки.

Крім того, мають очистити дороги. Зокрема, національні автомагістралі, які заблокували зсувні уламки в регіоні.

Схоже лихо в Індії

На півночі Індії вже була схожа ситуація у серпні. У районі Кіннаур у штаті Гімачал-Прадеші 40 людей опинилися під завалами через зсув ґрунту, зокрема – пасажири автобусу.

Тоді щонайменше 5 людей загинули. Понад 12 вдалось дістати з-під завалів.

Зсув ґрунту в Індії: