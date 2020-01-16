Хотели дискредитировать Гончарука в глазах Зеленского, – Щербина о скандальной прослушке
В сеть слили неоднозначную разговор главы Кабмина Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. И скорее всего, эти записи делали силовики, а не частные лица.
Такое мнение в программе "Что это было?" озвучил главный редактор "РБК Украина" Сергей Щербина.
Видео здесь: В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина
"Как минимум, этими записями хотели дискредитировать Гончарука в глазах Зеленского. Будем откровенны, Гончарук много себе позволил на этих записях. Мне не понравилось, что сидят руководители финансового сектора Украины и придумывают, как президенту будут объяснять, что в Украине с курсом, а у самих не было ответов на поставленные вопросы. Премьер позволил себе те оценки, которые наверняка не понравятся Зеленскому. Почему-то я так думаю, учитывая взаимоотношения людей", – пояснил Щербина.
По его словам, проблема в том, что Гончарук сделал максимум для популяризации этих записей, сам того не желая.
И многие из новой власти делает эту ошибку, начинают ее комментировать и дают повод об этом говорить,
– отметил он.
Также добавил: "Я не считаю, что в Раде такая ситуация, что Ахметов, Коломойский могут давить на кнопки и будут появляться, как в кукольном театре, какие-то люди и будут что-то говорить. Потому что сейчас власть принадлежит Владимиру Зеленскому".
Что известно о скандале с отставкой Гончарука: коротко
15 января в сети появились записи разговоров, на которых якобы слышны голоса премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой. Там они обсуждают состояние украинской экономики и укрепления гривны. В частности, человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представления президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".
Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский, его называют нардепом из "группы Коломойского". Именно он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.
Сразу же после публикации пленок появилась информация, что Гончарук якобы таки написал заявление об отставке. Но в Кабмине это опровергли. А уже сегодня утром премьер записал видеообращение, в котором иронизировал над этими записями.
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