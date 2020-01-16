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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Хотіли дискредитувати Гончарука в очах Зеленського, – Щербина про скандальну прослушку

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      Володимир Зеленський та Олексій Гончарук / Колаж 24 каналу

      У мережу злили неоднозначну розмову глави Кабміну Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. І скоріш за все, ці записи робили силовики, а не приватні особи.

      Таку думку в програмі "Що це було?" озвучив головний редактор "РБК Україна" Сергій Щербина.

      Відео тут: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну

      "Як мінімум, цими записами хотіли дискредитувати Гончарука в очах Зеленського. Будьмо відвертими, Гончарук багато собі дозволив на цих записах. Мені не сподобалось, що сидять очільники фінансового сектору України і вигадують, як президенту будуть пояснювати, що в Україні з курсом, а самі не дуже мали відповіді на поставлені запитання. Прем'єр дозволив собі ті оцінки, які напевно не сподобаються Зеленському. Чомусь я так думаю, зважаючи на взаємостосунки людей", – пояснив Щербина. 

      За його словами, проблема в тому, що Гончарук зробив максимум для популяризації цих записів, сам того не бажаючи.

      І багато хто з нової влади робить цю помилку, починають її коментувати і дають привід про це говорити,
      – зазначив він. 

      Також додав: "Я не вважаю, що у Раді така ситуація, що Ахметов, Коломойський можуть тиснути на кнопки і будуть з'являтись, як у ляльковому театрі, якісь люди і будуть щось говорити. Тому що зараз влада належить Володимиру Зеленському".

      Що відомо про скандал з відставкою Гончарука: коротко

      15 січня в мережі з'явилися записи розмов, на яких начебто чути голоси прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та заступниці глави Нацбанку Катерини Рожкової. Там вони обговорюють стан української економіки і зміцнення гривні. Зокрема, людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці".

      Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександр Дубінський, його називають нардепом із "групи Коломойського". Саме він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

      Одразу ж після публікації плівок з'явилась інформація, що Гончарук нібито таки написав заяву про відставку. Але в Кабміні це спростували. А вже сьогодні зранку прем'єр записав відеозвернення, де покепкував щодо цих записів.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Олексій Гончарук Новини України Ігор Коломойський
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