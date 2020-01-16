Хотіли дискредитувати Гончарука в очах Зеленського, – Щербина про скандальну прослушку

У мережу злили неоднозначну розмову глави Кабміну Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. І скоріш за все, ці записи робили силовики, а не приватні особи.

Таку думку в програмі "Що це було?" озвучив головний редактор "РБК Україна" Сергій Щербина.

Відео тут: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну

"Як мінімум, цими записами хотіли дискредитувати Гончарука в очах Зеленського. Будьмо відвертими, Гончарук багато собі дозволив на цих записах. Мені не сподобалось, що сидять очільники фінансового сектору України і вигадують, як президенту будуть пояснювати, що в Україні з курсом, а самі не дуже мали відповіді на поставлені запитання. Прем'єр дозволив собі ті оцінки, які напевно не сподобаються Зеленському. Чомусь я так думаю, зважаючи на взаємостосунки людей", – пояснив Щербина.

За його словами, проблема в тому, що Гончарук зробив максимум для популяризації цих записів, сам того не бажаючи.

І багато хто з нової влади робить цю помилку, починають її коментувати і дають привід про це говорити,

– зазначив він.

Також додав: "Я не вважаю, що у Раді така ситуація, що Ахметов, Коломойський можуть тиснути на кнопки і будуть з'являтись, як у ляльковому театрі, якісь люди і будуть щось говорити. Тому що зараз влада належить Володимиру Зеленському".

Що відомо про скандал з відставкою Гончарука: коротко

15 січня в мережі з'явилися записи розмов, на яких начебто чути голоси прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та заступниці глави Нацбанку Катерини Рожкової. Там вони обговорюють стан української економіки і зміцнення гривні. Зокрема, людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці".

Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександр Дубінський, його називають нардепом із "групи Коломойського". Саме він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

Одразу ж після публікації плівок з'явилась інформація, що Гончарук нібито таки написав заяву про відставку. Але в Кабміні це спростували. А вже сьогодні зранку прем'єр записав відеозвернення, де покепкував щодо цих записів.