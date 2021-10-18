Хотим понять ее позицию, – "слуги" на фракции обсудят скандал вокруг Третьяковой
Источник:24 канал
"Слуги народа" собираются 18 октября в 19:00, чтобы обсудить ряд важных моментов. В частности, кадровые изменения и голосование за определенные инициативы. Не забудут и об инциденте с Галиной Третьяковой.
Об этом заявила в эфире 24 канала "слуга народа" Елена Мошенец. Она отметила, что в политсиле есть непростые личности, с которыми связаны скандальные моменты или недоразумения относительно голосований.
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"В частности, это касается тех, кто имеет собственную позицию относительно проекта деолигархизации. Хочется с ними поговорить, или они движутся по программе фракции и президента, или выберут другое направление, либо потенциально политсилу", – отметила Мошенец.
Будущее Третьяковой
Мошенец рассказала, что общество сейчас активно интересуется ситуацией вокруг Галины Третьяковой.Справка. Третьякова после новости о гибели нардепа Антона Полякова попала в скандал. В чате партии "Слуга народа" она написала, что теперь стало "на одного врага меньше".
"Сегодня на согласительном совете произошел не очень приятный диалог по поводу ее личности и отношения к вопросам уважения, жизни и смерти. Хочется понять ее позицию", – сказала "слуга народа".
Не хочу ее осуждать. Считаю, что профессиональные качества должны быть отделены от личностных. Однако есть определенные моральные ценности, которые мы несем как политсила. Мы должны их отстаивать в Верховной Раде,
– добавила Мошенец.
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Кадровые вопросы
Нардеп также отметила, что готовятся обсуждать и вопрос кадровых изменений в правительстве. Однако перед началом заседания не было ничего объявлено.
"Обычно перед фракцией мы имеем вопросы, которые могут быть обсуждены. Также это могут быть короткие справки о тех кандидатах, которые могут быть заслушаны на должности министров. Сегодня ничего такого не было", – объяснила Мошенец.
Возможно, сохраняется режим секретности, или же обсуждаются пока только отставки. Кандидатур на замещение должностей в правительстве нет, а также нет и кандидатов на отставку. Если самое интересное будет, то уже на фракции,
– подытожила она.
Мошенец сказала, что собираются обсуждать на заседании: смотрите видео