Казахстан охватили протесты. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ, однако впоследствии требования митингующих расширились. Местный житель рассказал, почему люди вышли на улицу.

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Люди устали от бедности и хотят лучшей жизни

Мы хотим жить, как в Швеции и Норвегии,

– отметил мужчина.

На вопрос, что случилось 4 января, мужчина ответил, что мирные митингующие вышли на акции, потому что хотят перемен. "Устали от бедности, воровства, которое руководит нашей страной. Хотим перемен", – подчеркнул он.

По словам протестующего, народ стремится получить народное достояние.

В то же время мужчина добавил, что митингующие не прибегают к грабежам. А тех, кто распространяет такую ​​информацию, он назвал провокаторами. Мол, люди стоят мирно и требуют мирных решений.

Напомним, протестующие не всегда действуют мирно. Они крушат автомобили полиции, вступают с ними в стычки, захватывают админздания и СМИ.

Протестующий рассказал, почему люди вышли на улицы: смотрите видео

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