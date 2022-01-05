Казахстан охватили протесты. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ, однако впоследствии требования митингующих расширились. Местный житель рассказал, почему люди вышли на улицу.
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Люди устали от бедности и хотят лучшей жизни
Мы хотим жить, как в Швеции и Норвегии,
– отметил мужчина.
На вопрос, что случилось 4 января, мужчина ответил, что мирные митингующие вышли на акции, потому что хотят перемен. "Устали от бедности, воровства, которое руководит нашей страной. Хотим перемен", – подчеркнул он.
По словам протестующего, народ стремится получить народное достояние.
В то же время мужчина добавил, что митингующие не прибегают к грабежам. А тех, кто распространяет такую информацию, он назвал провокаторами. Мол, люди стоят мирно и требуют мирных решений.
Напомним, протестующие не всегда действуют мирно. Они крушат автомобили полиции, вступают с ними в стычки, захватывают админздания и СМИ.
Протестующий рассказал, почему люди вышли на улицы: смотрите видео
Протесты в Казахстане: главное
- В Казахстане продолжаются протесты, начавшиеся еще 3 января. Поводом для них явилось повышение в почти 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти.
- Власти пошли на уступки: цену на ресурс снизили, а действующее правительство было отправлено в отставку. Но протестующие с улиц не уходят. Похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.
- Между протестующими и правоохранителями вспыхивают стычки. Власти официально сообщили о почти 200 пострадавших, большинство – полицейские. Токаев заявил, что уже есть и жертвы.
- В Алматы, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях был введен режим чрезвычайного положения.
- 5 января горели администрация и прокуратура Алматы, а также старая резиденция президента. Эти постройки митингующие взяли штурмом. В стране не работает интернет, а также телеканал "КТК", принадлежащий фонду Нурсултана Назарбаева.
- Президент сообщил, что будет находиться в столице, "чтобы не случилось" и пообещал жесткие действия
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