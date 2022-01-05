Казахстан охопили протести. Приводом стало підвищення цін на зріджений газ, однак згодом вимоги мітингувальників розширилися. Місцевий житель розповів, чому люди вийшли на вулиці.
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Люди втомилися від бідності та хочуть кращого життя
Ми хочемо жити, як у Швеції та Норвегії,
– зазначив чоловік.
На запитання, що сталося 4 січня, чоловік відповів, що мирні мітингувальники вийшли на акції, бо хочуть змін. "Втомилися від бідності, злодійства, яким керує наша країна. Хочемо змін", – наголосив він.
За словами протестувальника, народ прагне отримати народні надбання.
Водночас чоловік додав, що мітингувальники не вдаються до грабежів. А тих, хто поширює таку інформацію, він назвав провокаторами. Мовляв, люди стоять мирно та вимагають мирних рішень.
Нагадаємо, протестувальники не завжди діють мирно. Вони трощать автівки поліції, вступають з ними у сутички, захоплюють адмінбудівлі та ЗМІ.
Протестувальник розповів, чому люди вийшли на вулиці: дивіться відео
Протести в Казахстані: головне
- У Казахстані тривають протести, які почалися ще 3 січня. Приводом для них стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти.
- Влада пішла на поступки: ціну на ресурс знизили, а чинний уряд відправили у відставку. Але протестувальники з вулиць не йдуть. Схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.
- Між протестувальниками та правоохоронцями спалахують сутички. Влада офіційно повідомила про майже 200 постраждалих, більшість – поліцейські. Токаєв заявив, що вже є і жертви.
- В Алмати, Нур-Султані, Мангістауській та Алматинській областях ввели режим надзвичайного стану.
- 5 січня горіли адміністрація і прокуратура Алмати, а також стара резиденція президента. Ці будівлі мітингувальники взяли штурмом. У країні не працює інтернет, а також телеканал "КТК", який належить фонду Нурсултана Назарбаєва.
- Президент повідомив, що перебуватиме у столиці, "щоб не трапилось" і пообіцяв жорсткі дії
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