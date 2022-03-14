Хотите жечь – жгите оккупантов, а не сухую траву, – Министерство окружающей среды

И. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец обратился к людям, которые сжигают сухости.

Обращение опубликовано на странице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов в фейсбуке.

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Опомнитесь! В Украине – война. А вы своими действиями не только нарушаете законодательство, вредите окружающей среде и всему живому, а добавляете работы нашим героям-спасателям ГСЧС Украины, которые круглосуточно на страже нашей с вами безопасности,

– написал Руслан Стрелец.

Он также добавил, что спасатели, вместо того, чтобы спасать человеческие жизни, разминировать территории и разбирать завалы после бомбардировок, вынуждены ликвидировать поджоги сухостоя.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в очередной раз отмечает, что за сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 27 Закона Украины "О растительном мире" и статьей 39 Закона Украины "О животном мире".

Хотите что-то пожечь – сжигайте оккупантов! Слава Украине!,

– подытожили в Министерстве окружающей среды.

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