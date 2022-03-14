Звернення опубліковане на сторінці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у фейсбук.

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Схаменіться! В Україні війна. А ви своїми діями не лише порушуєте законодавство, шкодите довкіллю та усьому живому, а й додаєте роботи нашим героям-рятувальникам ДСНС України, які цілодобово на варті нашої з вами безпеки,

– написав Руслан Стрілець.

Він також додав, що рятувальники, замість того, щоб рятувати людські життя, розміновувати території та розбирати завали після бомбардувань, змушені ліквідовувати підпали сухостою.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вкотре наголошує на тому, що за випалювання сухої рослинності або її залишків передбачена відповідальність відповідно до статті 27 Закону України "Про рослинний світ" та статті 39 Закону України "Про тваринний світ".

Хочете щось попалити – паліть окупантів! Слава Україні!

– підсумували у Міндовкілля.

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