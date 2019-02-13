Хотів, щоб "Самопоміч" була клоуном, – Садовий про "сміттєву" угоду Порошенка

Про "сміттєву" угоду Порошенка, війну на Донбасі та відсторонення Супрун – в ефірі 24 каналу розповіли кандидат в президенти та мер Львова Андрій Садовий та член парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч" Тарас Пастух.

О "мусорном соглашении" Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предлагал, чтобы "Самопомич" была клоуном и делала все, что он захочет. Но "Самопомич" никогда не будет предавать своих избирателей. Я на эти соглашения никогда не шел и идти не буду,

– заявил Садовый.

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Он пояснил, что глава областной администрации Львова заявил, что не допустит строительство мусороперерабатывающего завода ни при каких обстоятельствах. После того, как мэр Львова обнародовал текст соглашения, которое Порошенко предлагал подписать, то он уже изменил свою позицию.

"Отмечается, что они такого не говорили. Наш план следующий – начинаем строить завод после окончания всех тендерных процедур. Время строительства – два года", – пояснил мэр Львова.

Что известно о "мусорном" соглашении Порошенко?

Городской председатель Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый обнародовал текст тайного соглашения, которое ему предлагал подписать президент Петр Порошенко в 2016 году во время "мусорной блокады" города.



• Садовый заявил, что после начала мусорной блокады, его пригласили в Администрацию Президента и предложили подписать соглашение, которое решит мусорную блокаду.

• Согласно договору "Самопомич" должна была перейти в другое подчинение, и тогда блокада бы снялась.

О войне на Донбассе

Андрей Садовый заявил, что начинать борьбу с коррупцией в оборонной сфере необходимо путем прозрачности закупок техники и оборудования. Чтобы усилить украинскую армию стоит привлечь украинских партнеров НАТО для инвестиций в оборонные предприятия.

Нет рецепта остановить войну за один день. Войны просто так не останавливаются. Они либо проигрываются, либо выигрываются. Чтобы выиграть войну, надо поднять экономику страны. Сейчас Путин аплодирует нашей коррупции, беспорядкам, которые мы имеем в стране, имитации многих процессов,

– добавил Садовый.

"Мы все адекватно понимаем, что Украина абсолютно не способна построить армию, которая будет в разы превосходить численность армии РФ. Мы можем становиться лучше и качественнее на поле боя. Наверное, в такой ситуации экономика Украины не выдержит этой нагрузки. Нам надо будет направить все ресурсы для того, чтобы удерживать фронт", – пояснил Тарас Пастух.

Единственный шанс, который нам может дать судьба – это, когда агрессию и угрозы со стороны РФ начнут понимать наши соседи, а это уже происходит. Они чувствуют, что они будут следующими,

– сказал член парламентской фракции "Объединение "Самопомич".

Об отстранении Супрун

"То, что мы видим сегодня – это еще одно проявление неуважения к гражданам нашей страны. Чтобы вы понимали, Игорь Мосийчук без согласия Администрации Президента ничего не делает", – заявил Садовый.

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По словам кандидата в президенты, в Украине сейчас нет политической воли, ведь власти выгодно манипулировать и разыгрывать спектакль, чтобы отвлекать внимание людей от коррупции.

Ульяна Супрун "нащупала" на самом деле некоторые моменты, которые многих взяло за "горячее". Она не ворует, я не имею таких фактов. Реформа, которая была сделана, показала свой эффект. Семейные врачи начинают официально получать 17 тысяч гривен, никто не прячется,

– добавил мэр Львова.

Кто и почему отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава?

Заявление в суд с требованием запретить Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения поступило от депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука. Однако сам депутат не объяснил основательно, почему считает Супрун некомпетентной занимать эту должность.



Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск и запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". В суде пояснили, что Супрун была отстранена от должности по "признакам очевидной противоправности". Также в суде говорят, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.



Пока Окружной админсуд Киева не отменит свое решение или Супрун сама не подаст апелляционную жалобу – до тех пор будет продолжаться отстранение.