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      Хотів, щоб "Самопоміч" була клоуном, – Садовий про "сміттєву" угоду Порошенка

      Актуальне інтерв'ю 112 Читать новость на русском

      Про "сміттєву" угоду Порошенка, війну на Донбасі та відсторонення Супрун – в ефірі 24 каналу розповіли кандидат в президенти та мер Львова Андрій Садовий та член парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч" Тарас Пастух.

      Про "сміттєву угоду" Порошенка

      Президент України Петро Порошенко пропонував, щоб "Самопоміч" була клоуном і робила все, що він захоче. Але "Самопоміч" ніколи не буде зраджувати своїх виборців. Я на ці угоди ніколи не йшов і йти не буду,
      – заявив Садовий. 

      Читайте також: За наказом Порошенка, – Садовий про перешкоди в будівництві сміттєпереробного заводу у Львові

      Він пояснив, що голова обласної адміністрації Львова заявив, що не допустить будівництво сміттєпереробного заводу за жодних обставин. Після того, як мер Львова оприлюднив текст угоди, яку Порошенко пропонував підписати, то він вже змінив свою позицію.

      "Зазначають, що вони такого не говорили. Наш план наступний – починаємо будувати завод після закінчення всіх тендерних процедур. Час будівництва – два роки", – пояснив мер Львова.

      Що відомо про "сміттєву" угоду Порошенка?Міський голова Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий оприлюднив текст таємної угоди, яку йому пропонував підписати президент Петро Порошенко у 2016 році під час "сміттєвої блокади" міста.

      • Садовий заявив, що після початку сміттєвої блокади, його запросили в Адміністрацію Президента і запропонували підписати угоду, яка розв'яже сміттєву блокаду.
      • Згідно з угодою "Самопоміч" мала перейти в інше підпорядкування, і тоді блокада б знялась.

      Про війну на Донбасі

      Андрій Садовий заявив, що починати боротьбу з корупцією в оборонній сфері необхідно шляхом прозорості закупівель техніки та обладнання. Аби підсилити українську армію варто залучити українських партнерів НАТО для інвестицій в оборонні підприємства.

      Немає рецепту зупинити війну за один день. Війни просто так не зупиняються. Вони або програються або виграються. Аби виграти війну, треба підняти економіку країни. Зараз Путін аплодує нашій корупції, безладам, які ми маємо в країні, імітації багатьох процесів,
      – додав Садовий.

      "Ми всі адекватно розуміємо, що Україна абсолютно не здатна побудувати армію, яка буде врази переважати чисельність армії РФ. Ми можемо ставати кращими та якіснішими на полі бою. Напевно, в такій ситуації економіка України не витримає цього навантаження. Нам треба буде спрямувати всі ресурси для того, аби утримувати фронт", – пояснив Тарас Пастух.

      Єдиний шанс, який нам може дати доля – це, коли агресію і загрози з боку РФ почнуть розуміти наші сусіди, а це вже відбувається. Вони відчувають те, що вони будуть наступними,
      – сказав член парламентської фракції "Об’єднання "Самопоміч".

      Про відсторонення Супрун

      "Те, що ми бачимо сьогодні – це ще один прояв неповаги до громадян нашої країни. Щоб ви розуміли, Ігор Мосійчук без згоди Адміністрації Президента нічого не робить", – заявив Садовий. 

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      За словами кандидата в президенти, в Україні нині немає політичної волі, адже владі вигідно маніпулювати й розігрувати спектакль, щоб відвертати увагу людей від корупції.

      Уляна Супрун "намацала" насправді деякі моменти, які багатьох взяло за "гаряче". Вона ж не краде, я не маю таких фактів. Реформа, яка була зроблена, показала свій ефект. Сімейні лікарі починають офіційно отримувати 17 тисяч гривень, ніхто не ховається,
      – додав міський голова Львова. 

      Хто та чому відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ?Заяву до суду з вимогою заборонити Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я надійшла від депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука. Однак сам депутат не пояснив ґрунтовно, чому вважає Супрун є некомпетентною обіймати цю посаду.

      Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов та заборонив Супрун "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". У суді пояснили, що Супрун було відсторонено з посади з "ознаками очевидної протиправності". Також у суді кажуть, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України.

      Поки Окружний адмінсуд Києва не скасує своє рішення або Супрун сама не подасть апеляційну скаргу – доти триватиме відсторонення.

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      Теги: Новини України Уляна Супрун Ігор Мосійчук Міністерство охорони здоров’я Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Сміттєва блокада Львова
      Джерело: 24 канал
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