Хотят, чтобы мы первые начали войну, – Цымбалюк об обстреле детсада на Донбассе

Российские наемники обстреляли детский сад в Станице Луганской. Боевики пытаются спровоцировать Украину на ответные действия.

Об этом в эфире 24 канала рассказал единственный украинский журналист, аккредитованный в России Роман Цымбалюк. По его словам, Россия ищет повод для нового вторжения в Украину.

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В детсад попали специально

"Это (обстрел на Донбассе – 24 канал) называется "Гитлер на арене", извините, Россия на арене – создание повода для вторжения. Они хотели, чтобы украинцы (возмущены тем, что стреляют в детей) нанесли ответный удар и дальше понеслось", – сказал Роман Цымбалюк.

Он сообщил, что украинские военные отслеживают планы России. Приказ прозвучал ясно – на провокации не поддаваться.

Даже могу процитировать сообщение (военных – 24 канал), которое я получил – относительно детсада: "Все злые. Эти (нетелевизионное слово) намеренно вальнули туда. Хотят, чтобы мы первые начали". Начали что? Войну, новую фазу. Роман Цымбалюк Единый украинский журналист, аккредитованный в России

Цымбалюк отметил, что в 2008 году примерно таким образом Россия начала "кошмарить" Грузию, чтобы спровоцировать боевые действия. Однако в случае с Украиной у Кремля ничего не получилось

"Украина достаточно жестко отреагировала, есть все оценки – позиция государства, контакты с международными партнерами о том, что это акт терроризма", – добавил журналист.

Роман Цымбалюк об атаке боевиков на детсад: смотрите трансляцию

Обстрел на Донбассе: коротко