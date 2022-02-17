Посольство США в Украине прокомментировало в сети массовые обстрелы со стороны российских наемников по украинским позициям и гражданским объектам.

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Дипломаты назвали действия России "отвратительным нарушением соглашений"

В посольстве отметили, что во время обстрела Россией Станицы Луганской на подконтрольной украинской власти территории на Донбассе поврежден детский сад, ранены два учителя, вышло из строя энергоснабжение.

Понятно, кто агрессор на Донбассе – Россия,

– подчеркнули дипломаты.

Обстрелы со стороны пророссийских боевиков там назвали отвратительным нарушением Москвой минских соглашений. Кроме того, такие действия, убеждены в посольстве, демонстрируют пренебрежение России к мирному населению Украины с обеих сторон разграничения.

Обстрелы оккупантов на Донбассе: коротко

Российские наемники значительно активизировались 17 февраля. В результате 47 нарушений режима перемирия пострадали 2 военных и 2 мирных жителя.

Боевики били по детскому саду и железнодорожной станции в Станице Луганской, а также обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке.

Украинское Министерство иностранных дел сразу же отреагировало на обстрел. Там отметили серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России. Партнеров призвали немедленно осудить инцидент.

Владимир Зеленский назвал обстрел садика большой провокацией со стороны пророссийских сил.

А омбудсмен Людмила Денисова обратилась по этому поводу в представительство детского фонда ЮНИСЕФ в Украине.

Международное сообщество также выступило с осуждением действий оккупанта и призывами прекратить обстрелы.

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Текст сообщения Посольства США в Украине:

Во время обстрела Россией Станицы Луганской на подконтрольной украинским властям территории на Донбассе поврежден детский сад, ранены двое учителей, вышло из строя энергоснабжение. Понятно, кто является агрессором на Донбассе – Россия.

Это нападение, как и многие другие, является отвратительным нарушением Россией минских соглашений и вновь демонстрирует пренебрежение Россией украинским гражданским населением по обе стороны линии соприкосновения.