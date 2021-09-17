Сам Руслан Марцинкив свое обещание называет шуткой. Таким образом он хотел развеять миф о том, что вакцинированные от коронавируса не смогут забеременеть.

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Беременные женщины атакуют мэра

Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тысяч гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в вайбере и фейсбуке пишут, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели,

– рассказал мэр Ивано-Франковска.

Резюмируя, он отметил, что очень большое количество девушек и женщин, в том числе педагогов, до сих пор верят в то, что после вакцинации от коронавируса не смогут иметь детей.

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