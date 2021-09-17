Сам Руслан Марцинкив свое обещание называет шуткой. Таким образом он хотел развеять миф о том, что вакцинированные от коронавируса не смогут забеременеть.
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Беременные женщины атакуют мэра
Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тысяч гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в вайбере и фейсбуке пишут, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели,
– рассказал мэр Ивано-Франковска.
Резюмируя, он отметил, что очень большое количество девушек и женщин, в том числе педагогов, до сих пор верят в то, что после вакцинации от коронавируса не смогут иметь детей.
Подробнее о заявлении Марцинкива
- Мэр Ивано-Франковска таким образом решил потролить антивакцинаторов. Это произошло в начале сентября во время еженедельного оперативного совещания в городском совете.
- Тогда Марцинкив дал протокольное поручение наблюдать за секретарем горсовета Виктором Синишин – не вырастут ли у него рога и копыта после вакцинации.
- Кроме того, он пожаловался тогда, что к нему приходила женщина, которая убеждала, что после вакцинации не сможет забеременеть. Поэтому он предложил дать премию 100 тысяч гривен первой женщине, которая забеременеет после вакцинации.