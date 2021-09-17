Сам Руслан Марцінків свою обіцянку називає жартом. У такий спосіб він хотів розвіяти міф про те, що вакциновані від коронавірусу не зможуть завагітніти.

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Я так жартома сказав, що будемо виплачувати 100 тисяч гривень. У мене понад 100 сьогодні заявок від жінок, які після вакцинації просто у вайбері та фейсбук пишуть, коли вони перший раз вакцинувалися, другий і коли завагітніли,

– розповів мер Івано-Франківська.

Резюмуючи, він зазначив, що дуже велика кількість дівчат і жінок, зокрема й освітян, досі вірять у те, що після вакцинації від коронавірусу не зможуть мати дітей.

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