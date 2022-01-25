Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, среди соответствующих протестующих – ФЛП, которые хотят особых требований.
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Большинство ФЛП пользуется РРО, – Фурса
"Большинство ФЛП выполняет требования закона и пользуется РРО. Те люди, которые желают оставаться в тени, пришли под парламент или даже направили людей под парламент", – сказал Сергей Фурса.
Я думаю, что те люди просто хотят для себя особые требования – не платить честно налоги и оставаться в тени. Такие условия, не думаю, что надо выполнять.
В ответ на вопрос о том, реалистичны ли планы властей получить дополнительный рост ВВП после введения соответствующего шага с фискализации, Фурса сказал: "Я не уверен насчет масштабного эффекта, но это шаг в правильном направлении".
Фурса о протестах ФЛП: смотрите видео
Протесты ФЛП в Киеве: коротко
- 25 января под зданием Верховной Рады состоялась акция протеста ФЛП.
- Главное требование касается принятия законопроекта №5866-1, который предлагает восстановить право ФЛП 1 – 4 групп не применять РРО относительно товаров и услуг, стоимость единицы которых не превышает 1 минимальной зарплаты.
- Впоследствии под зданием парламента вспыхнули столкновения между полицейскими и активистами "Save ФОП". Среди пострадавших были работники СМИ.
- После длительных протестов митингующие разошлись, но пообещали вернуться на акцию протеста утром 26 января.