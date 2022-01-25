Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, среди соответствующих протестующих – ФЛП, которые хотят особых требований.

Обратите внимание Протесты ФЛП под Радой: митингующие разошлись, но завтра обещают прийти снова

Большинство ФЛП пользуется РРО, – Фурса

"Большинство ФЛП выполняет требования закона и пользуется РРО. Те люди, которые желают оставаться в тени, пришли под парламент или даже направили людей под парламент", – сказал Сергей Фурса.

Я думаю, что те люди просто хотят для себя особые требования – не платить честно налоги и оставаться в тени. Такие условия, не думаю, что надо выполнять. Сергей Фурса Инвестиционный банкир

В ответ на вопрос о том, реалистичны ли планы властей получить дополнительный рост ВВП после введения соответствующего шага с фискализации, Фурса сказал: "Я не уверен насчет масштабного эффекта, но это шаг в правильном направлении".

Фурса о протестах ФЛП: смотрите видео

Протесты ФЛП в Киеве: коротко