Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, серед відповідних протестувальників – ФОПи, які хочуть особливих вимог.

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Більшість ФОПів користується РРО, – Фурса

"Більшість ФОПів виконує вимоги закону і користується РРО. Ті люди, які бажають залишатися в тіні, прийшли під парламент чи навіть спрямували людей під парламент", – сказав Сергій Фурса.

Я думаю, що ті люди просто хочуть для себе особливі вимоги – не платити чесно податки і залишатися в тіні. Такі умови, не думаю, що треба виконувати. Сергій Фурса Інвестиційний банкір

У відповідь на питання про те, чи реалістичні плани влади отримати додаткове зростання ВВП після запровадження відповідного кроку з фіскалізації, Фурса сказав: "Я не впевнений щодо масштабного ефекту, але це крок у правильному напрямку".

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