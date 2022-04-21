Хотят сделать вид, что неуправляемые, – Арестович о российских заявлениях по ядерному оружию

Россия неоднократно пытается шантажировать весь мир и Украину ядерным оружием. Но, убежден Алексей Арестович, это только устрашение, и ничего большего.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что Россия выбрала стратегию запугивать. Но мы, подчеркнул он в эфире "FREEDM – UATV Channel", не боимся.

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Ядерный шантаж России будет продолжаться

Если говорить об использовании ядерного оружия на фронте, то он слабо это представляет. Ибо в таком случае российским военным нужно будет пройти в зону ядерного удара. И если оккупанты отважатся на это, то за считанные дни они умирают от лучевой болезни.

Что касается стратегического ядерного оружия, которым также угрожают, то здесь тоже не все так однозначно. Как только Россия запускает ядерное оружие, на это сразу же реагируют другие страны, у которых оно есть. Речь идет о Китае, США, Великобритании, Франции, Индии и Пакистане.

Шантажа будет много. Каждый день будем слушать, что ядерное оружие вот-вот запустится. Они хотят показать себя неуправляемыми,

– подчеркнул Арестович.

Он добавил, что у россиян видение мира несколько искривлено. Но несмотря на это, они хорошо понимают, какими будут последствия, если используют стратегическое ядерное оружие. Последствия удара будут ощутимы не только в Украине, но и в Беларуси и России.

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