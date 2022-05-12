Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал.
К теме Колобранты делают заявления космической же глупости, украинцы же борются за родную землю, – Зеленский
"Они (россияне – 24 канал) – трусы и пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами", – отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что важной задачей для Украины является борьба, пока не будут достигнуты наши цели в этой войне. Важно освободить украинскую землю, людей и гарантировать нашу безопасность.
Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто в России пока нет смелости это признать,
– добавил глава государства.
Вечернее обращение Зеленского за 12 мая: смотрите видео
Война России против Украины: последние новости
- Российские солдаты продолжают цинично обстреливать авто и дома мирных жителей. В частности, захватчики расстреляли из артиллерии целую колонну беженцев, которые выезжали из Херсонской области.
- Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 12 мая 18 атак оккупантов. Наши воины нанесли русским военным значительные потери в живой силе и технике.
- По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения из Украины выехали примерно 6 миллионов человек. Однако эта цифра в дальнейшем может увеличиваться.
- Украинские воины, которые защищают Мариуполь на "Азовстали", продолжают уничтожать российских оккупантов. Они выбивают врага с территории завода.
- Оккупанты 12 мая нанесли ракетные удары на Полтавщине. Этот обстрел стал едва ли не самым крупным за время полномасштабной войны. По инфраструктуре Кременчуга ударили аж 12 вражеских ракет. Большинство из них попали в нефтеперерабатывающий завод.
- Согласно спутниковым снимкам, количество массовых захоронений вокруг Мариуполя продолжает увеличиваться. Новые места в мае обнаружили в населенных пунктах Старый Крым и Виноградное.