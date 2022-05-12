Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал.

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"Вони (росіяни – 24 канал) – боягузи й намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що важливим завданням для України є боротьба, поки не будуть досягнуті наші цілі у цій війні. Важливо звільнити українську землю, людей та надійно гарантувати нашу безпеку.

Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати,

– додав глава держави.

Зверніть увагу! За словами Володимира Зеленського, є тільки 3 інструменти, щоб змусити Росію звільнити тимчасово захоплені українські території. Зокрема, це зброя, санкції та видворення російських загарбників.

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