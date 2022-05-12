Про це розповів голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул. За його словами, окупанти також використовують фосфорні та касетні боєприпаси.

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Загарбники обстріляли колону біженців

Вілкул зауважив, що росіяни продовжують обстріл по всій лінії зіткнення, зокрема із застосуванням заборонених фосфорних та касетних боєприпасів. Вранці із систем РСЗВ вони обстріляли Зеленодольськ. Одна людина загинула, а ще одна – зазнала поранень. Обидва постраждалих – мирні жителі, які зранку йшли на роботу.

Надвечір стався ще один кричущий випадок нелюдяності орків. З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області з боку Берислава,

– додав голова ОВА.

Він зазначив, що окупанти зібрали біженців зранку та тримали приблизно тисячу автівок під палючим сонцем. Випускати їх почали лише після обіду партіями по 200 автомобілів, щоб прикрити пересування власної військової техніки.

"О 16:00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару. Від розриву снарядів постраждали мирні люди, зокрема дитина 2011 року народження. Разом з жінкою 1954 року народження вона отримала осколкові поранення", – розповів Вілкул.

Постраждалим вже надали усю необхідну допомогу. Наразі жінка перебуває в одній із лікарень Кривого Рогу.

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Коротко про ситуацію на Херсонщині

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що окупанти готуються до захоплення усієї території Херсонської області. Для цього вони підтягують ресурси, відновлюють технічні потужності та готують інженерні підрозділи до наведення понтонно-мостових переправ.

Окупаційна "влада" Херсонщини планує звернутися до президента країни-агресорки Володимира Путіна. Його проситимуть приєднати територію області до складу Росії. Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков вже заявив, що це має відбутися буцімто "легітимно, як було з Кримом".

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що влада відстежує ситуацію на Херсонщині. Там фіксують усі злочини російських солдатів та співпрацю з ними колаборантів.

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