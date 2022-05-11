Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що в результаті обстрілу поранення отримала одна людина, передає 24 канал.

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Ракета влучила у трактор в полі

Вже стало відомо, що російська ракета влучила у трактор, який працював у полі, а тракторист зазнав поранень. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

Під час роботи в полі на Харківщині, прямо у трактор влучила ракета, випущена з російського літака. 26-річний тракторист із чисельними опіками та пораненнями ніг доставлений у лікарню,

– розповів Болвінов.

Поліція після обстеження місця злочину зареєструвала кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України про порушення законів та звичаїв війни.

Російська ракета влучила у трактор в полі: відео Нацполіції з місця події

Злочини Росії на Харківщині

10 травня Синєгубов повідомив, що у тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п'ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це – черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення. Також голова ОВА додав, що такий будинок в Ізюмі, на жаль, не один.

8 травня російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Богодухівському районі на Харківщині. Під вогнем опинились села Калинове та Лозова, а також місто Богодухів. На жаль, внаслідок обстрілів є жертви та поранені. Двоє жінок та двоє чоловіків загинули. Десятки будинків – пошкоджено, ще з десяток – зруйновані повністю.

7 травня окупанти обстріляли село Коробочкине Чугуївського району. Ворожий снаряд потрапив у приватний будинок. Внаслідок цього загинула 28-річна дівчина.

Також вранці 7 травня росіяни завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині. Відомо, що окупанти атакували громаду двічі. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, навколишні будівлі та автомобілі. Проте, на щастя, загиблих та поранених немає.

ЗСУ відтискають ворога, проте людям не варто поширювати надмірні емоції

Вчора ввечері Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України поступово відтискають окупантів від Харкова. Володимир Зеленський подякував захисникам за надлюдську силу. Також він додав, що ЗСУ роблять все, щоб звільнити нашу землю – Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь та всіх інші українські території.

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