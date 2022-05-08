Внаслідок обстрілу у Богодухові отримали поранення одразу троє місцевих жителів. На жаль, 48-річна жінка загинула.

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Вороги обстріляли одразу 3 населені пункти Богодухівщини

Також у місті пошкоджені снарядами і житлові будинки. У Лозовій теж є жертва злочинних дій росіян. Від отриманих поранень померла 41-річна жінка.

Обстріляли війська загарбників і село Калинове. Не вдалось врятувати двох чоловіків. Окупанти пошкодили десятки будинків, ще з десяток – зруйновані повністю.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження

Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях. Мовиться про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Дивіться фото з обстріляного ворогом Богодухівського району:

За попередню добу ворожі обстріли теж забрали життя жителів Харківщини

Зазначимо, що 7 травня ворожі обстріли теж забрали життя цивільних жителів Харківщини. У самому Харкові, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, отримали поранення 4 осіб. Загинули 2 осіб – у Чугуївському та Золочівському районах.

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Напередодні окупанти теж обстрілювали Богодухів. Загорілись житлові будинки та автомобілі.

Через ворожий обстріл було вщент знищено літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди. Снаряд влучив прямо у дах будівлі.

6 травня загарбники впритул обстріляли колону автівок біля Старого Салтова. Люди намагались виїхати з Вовчанська, 4 людей згоріли. У транспортних засобах були виключно цивільні.

Попри те, що кількість обстрілів самого Харкова дещо зменшилась, влада закликає місцевих жителів бути обережними. Особливо це стосується 9 травня.

Ще на початку травня керівництво області ухвалило рішення змінити час комендантської години. Вона відтепер розпочинається у 21:00 і триває до 6:00. В цей час заборонено користуватись транспортом або ходити пішки. Слід залишатись вдома, а при потребі одразу переходити в укриття.

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