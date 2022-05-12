Більшість ракет влучили у нафтопереробний завод, повідомив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Обійшлось без жертв

На заводі спалахнула пожежа. Зараз там працюють рятувальники. Займання вже встигли локалізувати.

За словами Луніна, одну ракету сили ППО збили, інші прилетіли по інфраструктурі. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Попередні обстріли Полтавщини

Ворог вже далеко не вперше обстрілює Полтавщину. Зокрема Кременчуцький нафтопереробний завод.

Перший удар по ньому був 2 квітня. Ракети тоді прилетіли і в навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. Спалахнула масштабна пожежа. Пожежники все загасили, але завод зазнав значних руйнувань, тож припинив роботу. Крім того, декілька зазнали опіків.

Другий ракетний удар був на Великдень 24 квітня. Окупанти випустили 9 ракет по заводу та ТЕЦ. Тисячі жителів Кременчука залишились без води. Завод не працював після попередніх обстрілів. На жаль, одна людина загинула, а 7 – постраждали.

Від початку травня російські військові обстрілювали Карлівську громаду Полтавської області. Ввечері 11 травня окупанти випустили ракету в об'єкт цивільної інфраструктури громади. Будинок було серйозно пошкоджено.

7 травня обстріляли саме місто Карлівка. На щастя, тоді обійшлось без жертв та постраждалих. Протиповітряна оборона збила ракету.

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