Унаслідок обстрілу постраждали декілька людей

Про це у телеграмі повідомив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Росіяни обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.

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Лунін повідомив, що інфраструктура підприємства знищена і завод не працює. Через обстріл виникла пожежа, яку рятувальники продовжують гасити.

За попередньою інформацією, унаслідок обстрілу постраждали декілька людей. Лунін зазначив що постраждалі отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує.

Окупанти обстріляли Полтавщину: коротко

У суботу, 2-го квітня, російські війська завдали ракетних ударів по Полтавській області. Близько 2 ночі у Полтаву прилетіли 4 ворожі ракети.

Також ворог з літаків вдарив по Кременчуку. Обстріл інфраструктури Кременчука відбувся близько 6 ранку, внаслідок чого виникла пожежа.

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