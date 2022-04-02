На місці працюють підрозділи ДСНС, техніка та пожежні потяги. Таку інформацію опублікували у телеграм-каналі ДСНС України.

До теми: По Полтаві прилетіли 4 ракети, по Кременчуку били з 3 літаків: деталі нічного обстрілу

Нагадаємо, що сьогодні, 2 квітня, о 6:10 у місто Кременчук прилетіли ворожі ракети. Внаслідок чого виникли пожежі на підприємствах зі зберігання нафтопродуктів.

Зазначається, що інформація щодо жертв, постраждалих та наслідків уточнюється.

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