Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Мальти. За його словами, Росію потрібно змусити якнайшвидше звільнити захоплену українську територію. Та назвав три способи, як це зробити.

Читайте також: Росія тільки почала агресію проти Європи, – Зеленський звернувся до політиків і народу Мальти

Зброя

Перший – це зброя, яка дає змогу вистояти на полі бою та врятувати наших людей, яких російські військові вбивають. Вбивають щодня і щоночі. Що довше зволікання зі зброєю, то більше смертей,

– сказав Зеленський.

Санкції

Він зазначив, що другий інструмент – це санкції проти Росії. Найболючіші – це втратити доходи від експорту енергоресурсів, від торгівлі ними. А також отримати повну блокаду банківських операцій. Тому саме це й потрібно зробити, бо агресор має отримати найбільшу шкоду за свої вчинки.

"Ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти – це необхідна умова для припинення російського вторгнення в Україну. Я знаю, що для вас, а також для деяких інших європейських країн це дуже чутлива тема. Враховуючи, що судна під вашим прапором використовуються для транспортування, зокрема, й російської нафти", – сказав Зеленський.

Однак, за словами президента, всі гроші, які можна заробити на цьому, будуть перекриті дуже значними втратами, якщо не вдасться зупинити продовольчу кризу – а отже, і міграційну кризу – і якщо Росія піде далі у Європу.

Третій інструмент

За словами Зеленського, після усіх злочинів і звірств в Україні, приймати на своїй землі людей із російським паспортом – це тепер небезпека.

Настав час зупинити чинні привілеї для громадян Росії. Починаючи від золотих паспортів з привілеями і закінчуючи подвійним громадянством. Не дозволяйте, будь ласка, використовувати себе, не дозволяйте використовувати свій острів,

– наголосив президент України.

Він закликав перевіряти, хто з росіян намагається сховатися, використовуючи мальтійську юрисдикцію, блокувати нерухомість, яхти й рахунки, які належать росіянам, діяльність російських IT- і блокчейн-компаній, російські пропагандистські канали. Тому що це вже не просто бізнес, а структури, повʼязані з агресивною російською державою.

Важливо – промова Зеленського у парламенті Мальти: дивіться відео